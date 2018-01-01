Отказаться от услуг управляющей компании стало проще: в Жилщный кодекс внесены соответствующие изменения — 2018.01.10





Раньше «уйти» от недобросовестной организации можно было лишь в судебном порядке. Это занимало много времени и требовало финансовых затрат. Теперь достаточно обратиться в Жилищную инспекцию с заявлением. Компания может лишиться фронта работы, если допустит грубые просчеты. К ним относятся действия, которые представляют опасность для жизни и здоровья жильцов, а также умышленные злоупотребления. Еще одна новость – введен ограниченный срок действия лицензии на управление многоэтажными домами. Он составляет пять лет.