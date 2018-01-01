Осторожно, корь… Роспотребнадзор сообщил, что в Европе фиксируют неблагополучную ситуацию, связанную с этим острым вирусным заболеванием — 2018.01.19





Потенциально наша страна – в зоне риска. На границах России усилен санитарный контроль, а медики призывают граждан обратить особое внимание на профилактику. В Кабардино-Балкарии эпидпорог не превышен, однако специалисты Управления Роспотребнадзора говорят, что один лабораторно подтвержденный случай кори в регионе в этом году уже есть. Заболевший – житель соседней республики. По словам врачей, корь опасна тем, что в первые дни практически не отличается от обычной простуды, но последствия могут быть куда серьезнее: болезнь может дать осложнения на жизненно важные органы и системы. Чаще всего корью болеют дети – их вакцинируют планово после года жизни. В списке тех, кто обязательно должен привиться от инфекции, — работники медицины и образования. Медики отмечают, что если иммунитет у человека хороший, то одной прививки от кори бывает достаточно на всю жизнь.