Осторожно, клещи! В Кабардино-Балкарии обнаружены паукообразные – носители серьезного заболевания — 2018.08.15





Информацию об этом сегодня сообщили в республиканском Управлении Роспотребнадзора. С начала сезона активности клещей по поводу укусов к медикам обратились около тысячи человек. Это на 11 процентов ниже, чем за такой же период 2017-го… В регионе постоянно проводят исследования клещей на зараженность вирусом Конго-Крымской геморрагической лихорадки. Было выявлено уже несколько случаев.

Случаев заболевания людей крымской геморрагической лихорадкой на территории Кабардино-Балкарии не зарегистрировано, сообщили в Управлении Роспотребнадзора. Специалисты отмечают: во время прогулок следует избегать мест, где растет высокая трава. Если клещ все же укусил, нужно обратиться в травм пункт и затем наблюдать за своим состоянием в течение двух недель. При повышении температуры, головных болях и высыпаниях на коже следует обязательно проконсультироваться с врачом.