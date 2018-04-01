Осторожно, клещи! Управление Роспотребнадзора по КБР информирует жителей республики о начале сезона активности этих насекомых — 2018.04.05





По данным ведомства, на сегодняшний день зафиксировано уже 25 случаев укусов людей. Среди пострадавших есть дети. К счастью, фактов заражения крымской геморрагической лихорадкой и другими инфекционными заболеваниями, разносчиками которых традиционно являются клещи, в республике не выявлено, сообщили в Роспотребнадзоре.

Любителей отдыха на природе призывают не игнорировать элементарные правила безопасности. На темных тканях клещи менее заметны, поэтому лучше отдавать предпочтение одежде светлых тонов и избегать высокой травы. По возвращении домой стоит тщательно осмотреть вещи и открытые участки тела. Если все-таки клещ укусил, следует немедленно обратиться к медикам.