Осторожно – гололед! — 2018.12.18

МЧС предупреждает – сегодня и завтра на дорогах республики ожидается изморозь. Спасатели призывают водителей и пешеходов быть внимательнее… Тревогу бьют травматологи… К ним на приём очереди растут.

Только за минувшую ночь в республиканский травпункт попало более 30 человек. В основном, это люди преклонного возраста. Как правило, им ставят диагноз — перелом плечевой кости или предплечья… Однако, обратиться к врачу следует и при отсутствии серьезных травм, говорят специалисты.

В среднем в сутки за помощью в травмпункт обращаются около 70 человек. В дни гололеда эта цифра возрастает до 130. В случае падения, врачи рекомендуют безотлагательно обращаться к ним за помощью и консультацией.