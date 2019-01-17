Оркестр народных инструментов, театральный кружок, клуб чтецов и посещение музея… — 2019.01.17

В обновленном Доме культуры селения Лечинкай сегодня функционирует около десятка секций.

Танцевальная группа готовится к очередному районному конкурсу. Только на танцы сюда приходит полсотни местных ребятишек. История Дома культуры свой счет ведет с начала 30-х годов. Здесь проходили все значимые мероприятия, выступали знаменитые артисты, известные коллективы, местная самодеятельность. А в годы Великой Отечественной войны прочные стены защищали селян от бомбёжек. Здание выдержало, дожило до сегодняшних дней. Капитальный ремонт здесь провели в 2013-м. Летом прошлого года министерство культуры выделило средства на обустройство ДК.

Одна из комнат оборудована для людей с ограничениями по здоровью, при входе здания установлен пандус. Отремонтировано и помещение сельского музея. В этом году планируется также приобретение музыкальной аппаратуры, национальной гармошки и 12-ти комплектов танцевальных платьев.