Оригинальный способ выращивания клубники придумали нальчикские сотрудники МЧС — 2017.06.09


Любимую многими ягоду они выращивают… в дереве. Эту сосну, росшую неподалеку от здания поисково-спасательного отряда в Долинске, спилили, однако сам ствол решили использовать сперва как клумбу, а затем — как грядку. С помощью бензопилы удалили часть древесины. Образовавшееся пространство заполнили землей. В столь необычном месте растения чувствуют себя хорошо и плодоносят. «Возможно, ящиками здесь клубнику не соберешь, но побаловАть себя хватает», — рассказывают спасатели. Первый урожай этого года спасатели только планируют собрать: из-за частых дождей клубника зреет дольше обычного.

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Радио КБР 16.00 kab — 2017.06.09 16:29

— Жьы хъуа унэхэм ц1ыхухэр къыщ1эгъэ1эпхъук1ыным теухуа зэ1ущ1э.

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Радио КБР 16.00 bal — 2017.06.09 16:28

— Юрий Коков инсанланы оюла тургъан юйледен кёчюрюу бла байламлы кенгеш бардыргъанды.

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Радио КБР 16.00 rus — 2017.06.09 16:27

— Сегодня Глава КБР Юрий Коков провел рабочее совещание по вопросам переселения граждан из аварийного и ветхого жилья.

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