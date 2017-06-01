Оригинальный способ выращивания клубники придумали нальчикские сотрудники МЧС — 2017.06.09





Любимую многими ягоду они выращивают… в дереве. Эту сосну, росшую неподалеку от здания поисково-спасательного отряда в Долинске, спилили, однако сам ствол решили использовать сперва как клумбу, а затем — как грядку. С помощью бензопилы удалили часть древесины. Образовавшееся пространство заполнили землей. В столь необычном месте растения чувствуют себя хорошо и плодоносят. «Возможно, ящиками здесь клубнику не соберешь, но побаловАть себя хватает», — рассказывают спасатели. Первый урожай этого года спасатели только планируют собрать: из-за частых дождей клубника зреет дольше обычного.