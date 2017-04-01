Определили регламент работы и избрали руководителя. В Нальчике состоялось первое заседание нового состава общественной наблюдательной комиссии КБР — 2017.04.21





Прошло оно в Общественной палате республики. Отмечено, что за 9 лет своей деятельности комиссия рассмотрела сотни жалоб и обращений граждан, находящихся в заключении, помогла им адаптироваться в нормальную жизнь после освобождения. Ротация состава этой структуры проходит раз в три года. Нынешний обновился на две трети. В комиссию вошли правозащитники, религиозные деятели, представители интеллигенции. Им вручили удостоверения, которые позволяют осуществлять контроль за соблюдением прав граждан, отстаивать их интересы в различных сферах. Также члены комиссии избрали нового руководителя. Им стал Анатолий Барсагов, опытный юрист, проработавший многие годы в системе МВД.