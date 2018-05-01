Он прожил короткую, но яркую жизнь. Награжден орденом Мужества (посмертно)… — 2018.05.18





Подполковник внутренней службы Виталий Богатырев погиб в 2009-м. В его родной школе в Нижнем Курпе установили мемориальную доску. Инициатива принадлежит республиканскому Управлению Федеральной службы исполнения наказаний, где Богатырев проработал больше 20-ти лет. Идею поддержали в администрации села. Память офицера собравшиеся почтили минутой молчания… На службу в УФСИН он поступил на должность младшего инспектора режима. По карьерной лестнице дошел до заместителя начальника следственного изолятора. В мае 2009-го, возвращаясь с работы домой, погиб в результате нападения членов НВФ. В этот день воспоминаниями делились учителя и родные офицера. Его брат Тимур рассказал, как однажды спросил, какую специальность хочет выбрать тогда еще школьник Богатырев. Виталий ответил: самая лучшая профессия – быть настоящим человеком. Открыли памятную доску мама и сын Виталия Богатырева. Школьники прочитали стихи. К мемориалу легли живые цветы. Родные учредили кубок по мини-футболу памяти офицера. Первый турнир пройдет уже в сентябре.