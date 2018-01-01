«Оливье» недорого … — 2018.12.11

Росстат посчитал, сколько будет стоить одно из самых популярных блюд в российских регионах на Новый год.

Стоимость рассчитывалась из цены продуктов. В состав салата Росстат включил 400 граммов консервированных огурцов и горошка, пол_килограмма картофеля, 200 граммов моркови, 4 куриных яйца, 300 граммов вареной колбасы, майонез и репчатый лук. По данным ведомства, дороже всех «Оливье» обойдется жителям Чукотки – 517 рублей, а дешевле всего – жителям Кабардино-Балкарии – 248 рублей.