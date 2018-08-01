Около тысячи трехсот квартир построили в Кабардино-Балкарии в первом полугодии, сообщили в профильном республиканском министерстве. — 2018.08.17

Это на два с половиной процента больше, чем за такой же период две тысячи семнадцатого.

Общая площадь нового жилья превышает сто тридцать семь тысяч квадратных метров. Почти половина находится в сельской местности, остальная часть – в городской. Если говорить о том, кто строит, то четверть возвели специализированные организации, три четверти домов и квартир – частные лица. При этом они использовали как собственные накопления, так и кредиты, взятые в банках, свидетельствуют данные регионального Минстроя.