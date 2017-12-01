Около тысячи жителей республики уже получили компенсацию затрат на капремонт в многоквартирных домах — 2017.12.07





Об этом стало известно сегодня на очередном заседании республиканского правительства. Деньги на поддержку отдельных категорий граждан регионам выделяет федеральный бюджет. По словам главы Минтруда Альберта Тюбеева, в декабре будет распределено между нуждающимися больше одного миллиона двухсот тысяч рублей. Минстрой представил на заседании правительства госпрограмму капремонта многоквартирных домов на 14-43-й годы. Кабинет министров утвердил схему расходования средств на развитие дорожной сети республики: в 106 населенных пунктов направят около четырехсот_шестнадцати миллионов рублей. И сегодня же стало известно, что для создания собственной базы Центру ветеринарной медицины из федеральной собственности передано здание в Нальчике площадью 160 тысяч квадратных метров. Правительство одобрило предложение Минобрнауки о создании Кабардино-Балкарского института развития образования. Решено также, что господдержка Республиканского театра кукол в размере порядка миллиона рублей будет направлена на покупку звукового и светового оборудования, а также установку новых кресел для зрителей.