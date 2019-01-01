Около 500 млн. руб. было перечислено на выплату пособий работающим гражданам, сообщает пресс-служба регионального отделения Фонда социального страхования России по КБР — 2019.01.24





Летом прошлого года республика вошла в пилотный проект «Прямые выплаты». Речь идет о девяти видах выплат. Наиболее востребованные – по временной нетрудоспособности – так называемые «больничные», а также пособия по беременности, родам и по уходу за ребенком до полутора лет. Особое внимание в Фонде соцстрахования обращают на заполнение заявления. Работнику предоставляется право самостоятельно выбрать способ получения денег: либо на расчетный счет в конкретном банке, либо на почте. Главное-правильно указать реквизиты. А работодатель уже самостоятельно формирует комплект документов и в течение пяти календарных дней направляет их в региональное отделение Фонда. И уже на месте максимум за 10 дней их рассматривают, после чего выдают пособие. Все подробности можно найти на сайте регионального отделения Фонда. Также работает телефонная «горячая линия».