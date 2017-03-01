Около 134-х миллионов рублей израсходуют в этом году в Кабардино-Балкарии на руслорегулировочные работы. Об этом на заседании Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидаций ЧС и обеспечению пожарной безопасности заявил замглавы Минприроды Олег Коновалов — 2017.03.22





По его словам, соглашение о предоставлении средств из федерального бюджета уже подписано. Примерно десятую часть суммы вложит республика. Среди первостепенных задач – продолжение капитального ремонта дамб во Втором Чегеме и в Нальчике — в районе улицы Третья линия. Синоптики, меж тем, дают оптимистичные прогнозы: снега в горах в этом году выпало почти в два с половиной раза меньше средних многолетних значений, однако это не исключает тщательной подготовки к возможным природным катаклизмам. Заместитель председателя правительства Владимир Болотоков поручил Минприроды составить реестр участков, которые могут пострадать от паводков. На заседании также говорили о состоянии скотомогильников в зонах возможного подтопления. Речь зашла и о том, как обеспечить пожарную безопасность на объектах с массовым пребыванием людей, в частности, о работоспособности систем аварийной сигнализации в социальных и образовательных учреждениях. Члены комиссии обсудили и меры, которые должны обеспечить безопасную эксплуатацию газового оборудования внутри домов и квартир на территории республики.