Охрана труда глазами детей… В республике проходит конкурс детских рисунков, который организовало министерство труда, занятости и соцзащиты — 2017.06.07





Такие смотры проводят по всей стране, чтобы еще со школьной скамьи привлечь внимание к профилактике травматизма на производстве. В нашем регионе конкурс решили приурочить к Дню государственности республики, Дню знаний и 460-летию добровольного вхождения Кабардино-Балкарии в состав Российского государства. Первый этап состоялся на муниципальном уровне — на базе Центров труда, занятости и социальной защиты. На региональный этап отобрали работы 39-ти юных художников — по три участника от каждого района и городского округа. Открытое голосование проходит в Инстаграме на странице Минтруда республики. Продлится оно до 20-го августа. Три победителя примут участие уже во всероссийском финале.