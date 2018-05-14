Одиннадцать домов культуры в Кабардино-Балкарии будут капитально отремонтированы. Таковые планы на нынешний год. Еще 13 сельских клубов ждет ремонт текущий — 2018.05.14


Серьезная реконструкция намечена в селах Дейское, Верхний Куркужин, Нижний Черек, Каменномостское и Хатуей. Также в программу капремонта попали Дома культуры в Бабугенте, Нижнем Чегеме, Шалушке, Ново-ивановском, Былыме и Карагаче. Чтобы учреждения могли работать в полную силу, будет приобретена специальная аппаратура, музыкальные инструменты и сценические костюмы. Также предполагается открыть несколько совершенно новых ДК. Всего в этом году в Кабардино-Балкарии намерены направить на поддержку культуры более восьмидесяти семи миллионов рублей, сообщает профильное министерство.

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Радио КБР 18.00 kab — 2018.05.14 18:30

— Правительствэм аукцион ирегъэк1уэк1.

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Радио КБР 18.00 bal — 2018.05.14 18:29

— КъМ-да маданият юйлени ремонту бла байламлы конкурс башланганды.

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Радио КБР 18.00 rus — 2018.05.14 18:28

-Глава Кабардино-Балкарии провел рабочее совещание по вопросам дальнейшего строительства,

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Радио КБР 16.00 kab — 2018.05.14 16:29

— Къуажэм дэт щэнхабзэмк1э унэхэр къагъэщ1эщ1эжынущ.

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Радио КБР 16.00 bal — 2018.05.14 16:27

— КъМ-да маданият юйлени ремонту бла байламлы конкурс башланганды.

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