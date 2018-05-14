Одиннадцать домов культуры в Кабардино-Балкарии будут капитально отремонтированы. Таковые планы на нынешний год. Еще 13 сельских клубов ждет ремонт текущий — 2018.05.14





Серьезная реконструкция намечена в селах Дейское, Верхний Куркужин, Нижний Черек, Каменномостское и Хатуей. Также в программу капремонта попали Дома культуры в Бабугенте, Нижнем Чегеме, Шалушке, Ново-ивановском, Былыме и Карагаче. Чтобы учреждения могли работать в полную силу, будет приобретена специальная аппаратура, музыкальные инструменты и сценические костюмы. Также предполагается открыть несколько совершенно новых ДК. Всего в этом году в Кабардино-Балкарии намерены направить на поддержку культуры более восьмидесяти семи миллионов рублей, сообщает профильное министерство.