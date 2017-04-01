«Один день из жизни на войне». Сегодня в Нальчике состоялась встреча ветеранов Великой Отечественной с сотрудниками Национальной гвардии — 2017.04.20





Со словами глубокой благодарности к героям обратился заместитель командующего войсками Росгвардии на Северном Кавказе генерал-майор Николай Долонин. В частности, он отметил, что подвиг участников войны неоценим. На отвагу и мужество этих людей нужно равняться. А сами ветераны рассказали нынешним защитникам Отечества о том, как ковалась Победа. В заключение встречи сотрудники Нацгвардии вручили гостям памятные подарки.