– очередная годовщина начала афганской войны. Ввод советских войск в это центральноазиатское государство начался 25 декабря 1979-го года. Памятную дату отметили митингом в Нальчике — 2017.12.25





У монумента военнослужащим, выполнившим свой интернациональный долг, собрались представители Союза ветеранов Афганистана. Они почтили память тех, кто не вернулся с полей сражений. Вывод войск завершился в середине февраля восемьдесятдевятого года. Афганская война унесла жизни почти 15-ти тысяч советских граждан… После минуты молчания к памятнику воинам-афганцам легли цветы.