Общество коллекционеров республики готовит уникальную выставку ко Дню государственности Кабардино-Балкарии — 2018.08.21





Пройдет она в Нальчике в здании Главпочтамта первого сентября. Посетители здесь смогут окунуться в прошлое. Помогут им в этом старинные предметы быта, монеты, книги, всевозможные значки, марки и открытки… Многие посвящены истории республики. Специалисты уже готовят увлекательные истории про свои коллекции. Некоторые экспонаты детям даже разрешат подержать в руках. Кстати, в новом учебном году коллекционеры республики планируют проводить в школах и детских садах уроки филателии и нумизматики.