Общественная палата Кабардино-Балкарии готовит наблюдателей, которые будут задействованы на выборах президента страны — 2018.02.19





О том, как идет работа, рассказали сегодня в Нальчике на пресс-конференции. Всего их будет больше шестисот пятидесяти. Это представители некоммерческих организаций региона. Как отметил председатель палаты Хазратали Бердов, большая часть – это люди в возрасте до 35-ти лет. Среди их полномочий – фиксировать число избирателей, следить за выдачей бюллетеней и подсчетом голосов. Два местных наблюдателя не могут одновременно присутствовать на участке, отметил Бердов. Для общественных наблюдателей уже начались обучающие семинары. Первый состоялся в Майском районе. Остальные проведут до седьмого марта во всех муниципалитетах республики.