Общение с будущими юристами в стенах высшего законодательного органа республики… Сегодня в Парламенте КБР прошла встреча депутатов с молодежью — 2017.05.17


В рамках проекта «Государственный час» в Большом зале Парламента в креслах депутатов оказались студенты гуманитарно-технического колледжа. Как было отмечено, это единственное в регионе среднеспециальное учебное заведение, где готовят молодые кадры юридического направления. Спикер Татьяна Егорова подчеркнула, что среди парламентариев тоже немало их коллег. Для гостей также организовали экскурсию по зданию Парламента и рассказали об истории развития законодательной власти в республике.

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Радио КБР 18.00 kab — 2017.05.17 18:25

— Белавенцывыр СКФО-м и журналистхэм 1ущ1ащ.

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Радио КБР 18.00 bal — 2017.05.17 18:23

— Бюгюн Парламентни депутатлары студентле бла тюбешгендиле.

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Радио КБР 18.00 rus — 2017.05.17 18:20

— Сегодня в Парламенте КБР состоялась Dстреча депутатов со студентами КБГТК

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