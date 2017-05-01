Общение с будущими юристами в стенах высшего законодательного органа республики… Сегодня в Парламенте КБР прошла встреча депутатов с молодежью — 2017.05.17





В рамках проекта «Государственный час» в Большом зале Парламента в креслах депутатов оказались студенты гуманитарно-технического колледжа. Как было отмечено, это единственное в регионе среднеспециальное учебное заведение, где готовят молодые кадры юридического направления. Спикер Татьяна Егорова подчеркнула, что среди парламентариев тоже немало их коллег. Для гостей также организовали экскурсию по зданию Парламента и рассказали об истории развития законодательной власти в республике.