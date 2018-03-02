Обращений стало меньше… Об этом заявили сегодня на заседании Экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в Кабардино-Балкарии — 2018.03.02





Посвятили встречу итогам 2017-го. Отмечено, что в прошлом году в Аппарат омбудсмена республики поступило около тысячи обращений граждан. Наблюдается значительное сокращение числа заявлений, особенно в вопросах охраны здоровья, обеспечения лекарствами и исполнения судебных решений. На уменьшение числа заявлений в адрес Уполномоченного влияют и успехи Комиссии по содействию гражданам, которые решили отказаться от террористической и экстремисткой деятельности и вернуться к мирной жизни. В работе этой структуры непосредственное участие принимает Аппарат омбудсмена… И сегодня же на заседании по итогам прошлого года нескольких членов Экспертного совета отметили почетными грамотами.