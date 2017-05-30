Обнародован шорт-лист конкурса Ассоциации книгоиздателей России «Лучшие книги года-2016» — 2017.05.30





В «коротком списке» — работа Марии и Виктора Котляровых «Кабардино-Балкария: 100 чудес, больших и маленьких». Голубые озера, Приэльбрусье, Чегемские водопады, Верхняя Балкария с ее старинными башнями и крепостЯми, пещеры в Заюково… Издание включает в себя занимательные рассказы о ста необычных природных и руко_творных объектах Кабардино-Балкарии. Текст размещен на русском и английском языках. Более того, в книге указаны географические координаты объектов, что позволит читателю ввести данные в навигатор и без труда найти «чудо». Отмечу, что это уже вторая российская награда, которой отмечена в нынешнем году книга Котляровых о достопримечательностях Кабардино-Балкарии. В середине мая авторы стали лауреатами национальной премии «Хрустальный компас».