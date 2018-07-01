Обеспечить безопасность дорожного движения и увеличить пропускную способность — 2018.07.23





В Чегеме заасфальтировали временный мост, сообщили в министерстве инфраструктуры и цифрового развития. В июле прошлого года из-за непогоды и повышения уровня воды в реке Чегем мост на трассе «Кавказ», расположенный по направлению «Нальчик – Баксан», оказался в аварийном состоянии. Для удобства автомобилистов в конце 2017-го параллельно был установлен временный трех пролетный автодорожный металлический мост. Длина его 72 метра, ширина проезжей части — больше четырех. Однако пропускная способность сооружения была небольшой, и стали возникать пробки. Капитально отремонтировать основной мост и открыть по нему движение планируется до конца этого года, сообщили в министерстве инфраструктуры и цифрового развития республики.