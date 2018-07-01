Обеспечить безопасность дорожного движения и увеличить пропускную способность — 2018.07.23


В Чегеме заасфальтировали временный мост, сообщили в министерстве инфраструктуры и цифрового развития. В июле прошлого года из-за непогоды и повышения уровня воды в реке Чегем мост на трассе «Кавказ», расположенный по направлению «Нальчик – Баксан», оказался в аварийном состоянии. Для удобства автомобилистов в конце 2017-го параллельно был установлен временный трех пролетный автодорожный металлический мост. Длина его 72 метра, ширина проезжей части — больше четырех. Однако пропускная способность сооружения была небольшой, и стали возникать пробки. Капитально отремонтировать основной мост и открыть по нему движение планируется до конца этого года, сообщили в министерстве инфраструктуры и цифрового развития республики.

Поделиться:

Radio
Радио

Радио КБР 18.00 kab — 2018.07.23 18:28

— КъБ-м и Парламентым зэхъуэк1ыныгъэ къыщек1уэк1ащ.

Подробнее

Radio
Радио

Радио КБР 18.00 bal — 2018.07.23 18:27

— КъМ-ны прокуратурасы жылны 1-чи жарымына кёрюмдюлени чыгъаргъанды.

Подробнее

Radio
Радио

Радио КБР 18.00 rus — 2018.07.23 18:27

— Спасатели спустили вниз пострадавшего туриста в горах КБР.

Подробнее

Radio
Радио

Радио КБР 15.00 kab — 2018.07.23 15:28

— КъБ-м и Парламентым зэхъуэк1ыныгъэ къыщек1уэк1ащ.

Подробнее