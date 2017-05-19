Объявлен предварительный отбор инвестпроектов для включения их в действующую программу социально-экономического развития Кабардино-Балкарии, сообщили в Минэкономики республики. Речь идет о заявках на 18-й год — 2017.05.19





Попадание в госпрограмму позволит авторам идей получить субсидию в размере до сорокаодного процента от стоимости проекта. К участию в отборе допускаются юридические лица – акционерные общества или общества с ограниченной ответственностью, работающие в Кабардино-Балкарии. При этом общая стоимость инвестпроекта должна превышать 50 миллионов рублей. Срок реализации — не более 9-ти лет, срок окупаемости — 8 лет. С заявками следует обращаться в министерство экономического развития Кабардино-Балкарии.