Объем федеральных средств на реализацию программы по предупреждению чрезвычайных ситуаций в нашей республике может составить более двадцати двух миллиардов рублей — 2017.11.23





Эти ассигнования будут распределены на ближайшие три года. Сейчас масштабный проект по защите населения и территорий КБР от природных катаклизмов находится на рассмотрении Правительства России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу республиканского управления МЧС. Средства пойдут на проведение целого комплекса мероприятий, направленных на снижение опасности подтопления населенных пунктов, повышение информированности жителей о возможных рисках. Предусматривается реконструкция селе провода реки Герхожан-Су в Тырныаузе, а также строительство защитных сооружений в поселке Эльбрус. Кроме того, планируется реконструкция гидротехнических сооружений Тырныаузского горно-обогатительного комбината в урочище Гижгит. В октябре этого года на рабочей встрече Владимира Путина с руководством республики Президенту страны была представлена подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций в КБР». Тогда глава государства поручил проработать вопрос о включении ее в федеральную профильную программу.