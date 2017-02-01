Объекты гидроэнергетики республики проверены на готовность к безаварийному пропуску паводковых вод — 2017.02.10





Мониторинг провела рабочая группа, куда вошли специалисты филиала «Русгидро» и МЧС по КБР, сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства. Обследованы сооружения на Кашхатау, Зарагижской и Аушигерской ГЭС. Совместно с руководством всех объектов проанализированы потенциальные риски этого предстоящего сезона половодья. Проверку прошли и системы оповещения населения, в том числе сирены и громкоговорители. Проведен и инструктаж рабочего персонала. Для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций создан особый резерв финансовых и материальных ресурсов, отметили в филиале «Русгидро».