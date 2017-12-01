О том, как противостоять хронической паразитарной инфекции, под названием эхинококкоз, говорили сегодня в Нальчике на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии при правительстве республики — 2017.12.25





Этой болезнью страдают и люди, и животные, в частности собаки, коровы, свиньи и лошади. Паразиты поражают жизненно важные органы, как правило, печень и легкие. Ситуация с заболеванием — довольно напряженная в целом по стране, и связано это в том числе с увеличением числа безнадзорных собак, отметил глава республиканского Управления Роспотребнадзора Жираслан Пагов. Жираслан Пагов добавил, что сельхозпроизводителям следует неукоснительно соблюдать ветеринарные правила убоя скота и утилизации отходов, а также обработки почвы. Премьер-министр Алий Мусуков обратился к руководителям муниципалитетов с требованием обеспечить выполнение установленных санитарных норм. На заседании правительственной комиссии также шла речь о профилактике гепатитов и вируса иммунодефицита человека. В Кабардино-Балкарии составлен сводный перечень людей, имеющих ВИЧ. С января 2018-го эти сведения будут включены в федеральную сеть данных. За три миллиона рублей, выделенных из республиканского бюджета, приобретено оборудование для обследования носителей вируса иммунодефицита.