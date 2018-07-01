О том, как правильно пользоваться банковскими услугами и не стать жертвами мошенников, рассказали пенсионерам Кабардино-Балкарии. Перед ними выступил эксперт Банка России Вячеслав Крылов — 2018.07.19





Встреча состоялась в республиканском отделении Пенсионного фонда в рамках «Недели финансовой грамотности». Это просветительская акция, которую банковские работники организуют по всей стране. Пожилым людям напомнили, что необходимо внимательно изучать условия кредитования. Также эксперт настоятельно рекомендовал не сообщать никому пин-коды от банковских карт, чтобы не лишиться накоплений. По мнению Крылова, пенсионеры особенно подвержены риску стать жертвами экономических преступлений. Добавлю, что в новом году Банк России планирует провести расширенный курс повышения финансовой грамотности для пенсионеров.