О том, как должен пройти в республике Год добровольца, которым объявлен 2018-й, говорили сегодня в Доме правительства — 2018.01.30





Председатель оргкомитета Нина Емузова подчеркнула, что развитию волонтерского движения в целом по стране придают большое значение. Вице-премьер сообщила, что сегодня примерно три тысячи жителей Кабардино-Балкарии участвуют в добровольческих практиках. По ее словам, особенно востребована помощь волонтеров в сфере социального обслуживания. В Год добровольца в Кабардино-Балкарии проведут больше 200 акций – в столице республики и в районах. На заседании оргкомитета представители КБГУ сообщили, что в феврале при университете будет открыт региональный ресурсный центр по развитию добровольческого движения. Он объединит 25 тысяч студентов республики.