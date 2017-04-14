О развитии волонтерского и благотворительного движения в республике говорили за круглым столом в Общественной палате Кабардино-Балкарии — 2017.04.14





Участники обсуждения – депутаты парламента, сотрудники Управления по взаимодействию с институтами гражданского общества и сами представители некоммерческих организаций. Число молодых активистов, участвующих в социально значимых акциях, в республике постоянно растет, прозвучало на встрече. Основные направления волонтерской деятельности в Кабардино-Балкарии – это курирование детских домов, шефство над инвалидами и ветеранами, донорство крови, сбор средств для оказания помощи нуждающимся. Участники круглого стола рассказали о наиболее удачных проектах за последние несколько лет и поделились опытом работы с добровольческими группами. Участники круглого стола могли внести свои инициативы по совершенствованию работы общественных организаций. Прозвучала идея продолжить развитие волонтерских школ в Кабардино-Балкарии и в целом -содействовать повышению престижа добровольчества в республике.