О переселении граждан из аварийного жилья и госрегулировании сферы торговли шла речь на заседании президиума парламента Кабардино-Балкарии — 2017.12.22





Действующая пятилетняя программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда завершается в нынешнем году. Ее реализация была разделена на четыре временных промежутка, рассказал глава Минстроя Вячеслав Кунижев. Всего было запланировано предоставить новые квартиры почти двум с половиной тысячам человек. На завершающем этапе реализации программы должны переселить больше трёхсот человек из более чем ста помещений. Депутаты рекомендовали муниципалитетам разрабатывать адресные проекты переселения на местах после того, как завершится действие республиканской программы. О положении дел в сфере торговли сообщил замглавы Минпрома Александр Бирюк. По его словам, в структуре валового регионального продукта продажа всевозможных товаров занимает пятую часть. С января по октябрь зафиксировано увеличение оборота розничной торговли на более чем пять миллиардов рублей, если сравнивать с таким же периодом прошлого года. Материально-техническая база мест обслуживания покупателей улучшается, добавил Бирюк. В своих рекомендациях депутаты сделали особый акцент на устранении несанкционированной торговли и обеспечении на рынках безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья.