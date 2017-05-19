О переходе на новые кассовые аппараты сегодня говорили в республиканском Управлении Федеральной налоговой службы. Речь идет об изменениях в российском законодательстве, которые коснутся представителей бизнес-сообщества — 2017.05.19





С 1-го июля этого года организации и индивидуальные предприниматели обязаны перейти на новые модели контрольно-кассовой техники. Оборудование должно позволить налоговикам, а также при необходимости — покупателям, получать сведения о покупках и даже чеки в режиме онлайн. Средняя цена одного нового кассового аппарата – 40 тысяч рублей. Чтобы обсудить вопросы, связанные с переходом, и решили организовать круглый стол. Представители налоговой службы рекомендуют предпринимателям тщательно изучить материалы ведомственного сайта: там размещена детальная информация о переходе на новое оборудование.