О необходимости согласия в обществе говорили сегодня в Нальчике исламские богословы. — 2018.08.02

Форум организовало Духовное управление мусульман Кабардино-Балкарии.

На встречу собрались несколько десятков священнослужителей из всех районов республики. Представители ДУМ говорили о необходимости духовного просвещения граждан и, в частности, о религиозном образовании в селах. Поддержку в проведении оказало министерство по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам национальностей. Форум стал завершающей частью курса повышения квалификации: в течение месяца на базе Северо-Кавказского исламского университета имени имама Абу Ханифы участники слушали лекции по толкованию Корана, хадисоведению, истории и этикету.

Участники форума получили сертификаты о прохождении курса повышения квалификации. Отмечу, что такие обучающие программы для исламских религиозных деятелей проводят ежегодно.