О мужестве, чести и долге говорили накануне в КБГУ на встрече студентов с Героем Советского Союза генерал-майором ВДВ Александром Солуяновым — 2018.04.20





Вместе с ним ВУЗ посетили воины-интернационалисты Василий Храмов и Жашарбек Аттаев. Комбат, ставший героем знаменитой песни, рассказал студентам о нелегкой и опасной службе в Афганистане. Батальон, которым он командовал, возвращался из самых жестоких сражений с минимальными потерями. Студенты задавали много вопросов. В целом беседа получилась очень интересной и познавательной. Гости призвали молодежь хорошо изучать историю, помнить и чтить заслуги предков. Представители ВУЗа вручили им памятные подарки. Затем участники встречи возложили цветы к памятнику павшим воинам в Великой Отечественной войне в сквере университета.