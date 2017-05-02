О готовности к проведению Государственной итоговой аттестации школьников говорили на совещании в Нальчике — 2017.05.25


В беседе участвовали руководители муниципальных Управлений образования, члены Государственной экзаменационной комиссии, координаторы аттестации, руководители пунктов ее проведения. На встрече подчеркнули, что все пункты сдачи ЕГЭ готовы к работе. Аудитории оснащены камерами видеонаблюдения для онлайн-трансляции. За ходом экзамена смогут проследить родители выпускников и журналисты. Сделать это можно будет в ситуационно-информационном центре. За безопасностью и состоянием здоровья участников аттестации станут наблюдать полицейские и медики. По словам представителей Минобрнауки Кабардино-Балкарии, участникам ЕГЭ предоставят возможность пообедать. Экзамены будут длиться около четырех часов, и выпускникам выделят 30 минут на прием пищи. «Основная волна» Государственной итоговой аттестации стартует уже завтра.

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— Иужьрей уэзджынэр школхэм къыщеуащ.

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Радио КБР 18.00 bal — 2017.05.25 18:25

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Радио КБР 18.00 rus — 2017.05.25 18:24

— Глава КБР Юрий Коков сегодня провел совещание по вопросам реконструкции и ремонта дорог в Нальчике.

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— К1уэк1уэ Юрий зэ1ущ1э иригъэк1уэк1ащ.

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Радио КБР 16.00 bal — 2017.05.25 16:25

— Республиканы башчысы Юрий Коков правительствону юйюнде ишчи кенгеш бардыргъанды.

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