О готовности к проведению Государственной итоговой аттестации школьников говорили на совещании в Нальчике — 2017.05.25





В беседе участвовали руководители муниципальных Управлений образования, члены Государственной экзаменационной комиссии, координаторы аттестации, руководители пунктов ее проведения. На встрече подчеркнули, что все пункты сдачи ЕГЭ готовы к работе. Аудитории оснащены камерами видеонаблюдения для онлайн-трансляции. За ходом экзамена смогут проследить родители выпускников и журналисты. Сделать это можно будет в ситуационно-информационном центре. За безопасностью и состоянием здоровья участников аттестации станут наблюдать полицейские и медики. По словам представителей Минобрнауки Кабардино-Балкарии, участникам ЕГЭ предоставят возможность пообедать. Экзамены будут длиться около четырех часов, и выпускникам выделят 30 минут на прием пищи. «Основная волна» Государственной итоговой аттестации стартует уже завтра.