О государственном регулировании цен на коммунальные услуги в Кабардино-Балкарии говорили накануне на заседании президиума республиканского парламента — 2018.02.16





Исполняющий обязанности председателя Госкомтарифов Алим Макуашев сообщил депутатам, что изменение платежей за электричество, тепло, воду и газ в нынешнем году ожидается в пределах плановых показателей — порядка 3-5 процентов. Макуашев напомнил, что тарифы устанавливаются так, чтобы соблюсти баланс интересов поставщиков и потребителей услуг, и рассказал о механизме регулирования цен. По итогам заседания члены президиума рекомендовали правительству совместно с властями на местах разработать программы модернизации городских и районных теплосетей, а также рассмотреть вопрос укрупнения предприятий коммунального комплекса.