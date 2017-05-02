О деталях строительства нового гидрометаллургического завода в Кабардино-Балкарии говорили на очередном совещании в республиканском Минпромторге, сообщают в пресс-службе ведомства — 2017.05.18





В частности, речь шла о технических параметрах подключения предприятия к электросетям. Завод в Прохладненском районе будет перерабатывать продукты, содержащие вольфрам и молибден. Предполагается, что он станет выполнять заказы оборонной промышленности. Особое внимание уделят экологической безопасности проекта. Планируется строительство собственных очистных сооружений. Предприятие заработает во втором полугодии 19-го года. Будет создано больше трех с половиной сотен рабочих мест. Ежегодные налоговые отчисления составят около 200 миллионов рублей.