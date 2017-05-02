Нынешняя весна выдалась не просто холодной — практически каждый день льет дождь — 2017.05.24





Нальчане стойко выносят сырые будни, укутавшись в теплую одежду и дождевики. А вот для зерновых такая погода как нельзя кстати. Осень в этом году была засушливой, что помешало полноценному росту озимых культур. И обильные дожди значительно ускорили темпы роста, сообщили в Минсельхозе Кабардино-Балкарии. Пострадать от переувлажнения может клубника, а эта ягода больше всего нуждается в солнце. Из-за непрерывных осадков замедлилась посевная кампания. Дождливая весна может спровоцировать и природные катаклизмы. Климат в Кабардино-Балкарии достаточно мягкий, отмечают синоптики, и такой «неприветливой» весны здесь давно не было. Непогоду на территорию республики принес высотный циклон. Уже завтра осадков станет меньше. К концу недели, возможно, выглянет солнце, но ненадолго, говорят синоптики. Очередной атмосферный фронт вызовет к концу месяца сильные дожди с ветром и грозы.