Новые дома – новые правила. Минстрой утвердил требования для строящихся многоэтажек — 2019.01.22





Теперь их должны оборудовать системами контроля загазованности. Такие системы будут устанавливать в помещениях теплогенераторных, а также внутри квартир. В случае утечки, эти приборы смогут автоматически отключать подачу газа. Кроме того, есть еще одно нововведение — легко вылетающие при взрыве стеклопакеты. ГОСТ для таких окон был принят еще в 2014 году, однако из-за дороговизны их почти не устанавливали, отдавая предпочтение обычным, более дешевым. Теперь же специальные окна станут требованием закона. Кстати, эти нормы вступят в силу в июне.