Новые Дома культуры в этом году появятся в Жанхотеко и Лашкуте. Объекты строятся по федеральной программе «Развитие культуры и туризма в России», рассчитанной на период до 20-го года — 2017.06.27





Сейчас на строй_площадках возводят фундаменты. Две бригады работают синхронно вот уже второй месяц. Тепло в обоих зданиях будут обеспечивать индивидуальные котельные. Проекты идентичные, да и сами населенные пункты разделяет лишь мост, но относятся они к двум разным муниципалитетам: Лашкута – к Эльбрусскому району, Жанхотеко – к Баксанскому. В этом селе своего ДК не было больше 30-ти лет. Все работы идут по графику. Сдать объекты в эксплуатацию подрядчики планируют к концу ноября.