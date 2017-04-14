Новую мечеть открыли сегодня во Втором Чегеме — 2017.04.14





Долгие годы здесь работало всего одно молитвенное сооружение, которое уже не могло вместить всех прихожан, особенно во время пятничного намаза. Новое здание рассчитано на 500 человек. Построили его при финансовой поддержке семьи шейха Ат-Тани из Катара. Торжественную церемонию открытия начали с чтения Корана. Выступавшие призвали каждого пришедшего направляться к людям только с чистыми помыслами и добрыми делами. У верующих была возможность совершить здесь первый джума-намаз. В честь особого события для жителей и гостей Второго Чегема были накрыты праздничные столы. По словам представителей администрации Чегемского района, новая мечеть сейчас строится в Шалушке.