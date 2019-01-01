Новую камеру фиксации нарушений правил дорожного движения установили по улице Шарданова в Нальчике — 2019.01.11





Стационарный комплекс поможет повысить безопасность – считают сотрудники Госавтоинспекции. Нарушители получат штраф по почте. Дорожные полицейские напоминают водителям о необходимости соблюдать скоростной режим и настоятельно рекомендуют избегать выезда на встречную полосу во избежание лобового столкновения.

Ранее сообщалось, что житель КБР пренебрег этими правилами и спровоцировал аварию, в которой пострадал 10-летний мальчик. Также в Управлении отметили, что с начала года произошло четыре ДТП с участием детей. Погибших к счастью нет, четыре ребенка сейчас проходят лечение в медучреждениях республики.