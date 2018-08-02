Новое колесо обозрения появится в столице республики нынешней осенью. — 2018.08.02



Об этом сообщает администрация нальчикского парка аттракционов.

Сейчас специалисты устанавливают обод. Колесо будет высотой 50 метров и станет самым большим на Северном Кавказе. Новый аттракцион собираются открыть в сентябре и сделать круглогодичным. А часть кабинок даже оснастят кондиционерами.

Парк аттракционов в Атажукинском саду планомерно обновляют уже в течение двух лет. В ближайшее время здесь установят еще несколько качелей, в том числе для людей с ограничениями по здоровью.