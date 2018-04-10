Нотариусы в скором времени будут регистрировать недвижимость в Росреестре бесплатно. Соответствующая инициатива сейчас рассматривается в Госд — 2018.04.10





На сегодня такая услуга по регистрации дома стоит тысячу рублей. Новый законопроект также предлагает ввести ответственность юриста за нарушение сроков подачи документов. Уже сегодня оформление сделок происходит в максимально короткие сроки: три дня при подаче заявления на бумажном носителе и сутки – в электронном виде. Авторы законопроекта утверждают: бесплатная регистрация сделок никак не повлияет на стоимость прочих нотариальных услуг.