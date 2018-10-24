Нотариусы подключились к единой информационной системе ЗАГСов. — 2018.10.24

Таким образом, они получат постоянный доступ к электронной базе данных.

Напомню, что с 1-го октября начал действовать единый реестр населения страны, причем в нем учтены все семейные связи человека. Такие базы в регионах были и ранее, но без их централизации в масштабах страны. А потому информация об одном человеке могла быть разбросана по всей России. Если гражданин часто переезжал, у него возникали проблемы по сбору разного рода справок. Теперь единый реестр облегчит решение массы мелких бытовых вопросов, связанных с оформлением документов. А нотариусам новая база позволит выявлять мошенников, например, при оформлении наследства. На данный момент сервис нотариата функционирует в тестовом режиме.