Незабываемая встреча в КБГУ… — 2018.08.20

Со студентами и преподавателями вуза общался народный артист Советского Союза, знаменитый на весь мир музыкант Юрий Темирканов.

Ректор Юрий Альтудов рассказал гостю о преобразованиях, которые сегодня происходят в сфере организации обучения. К слову, руководитель Санкт-Петербургской филармонии входит в состав Попечительского совета университета. Юрия Темирканова пригласили на выставку произведений изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества, которые создали сами студенты. Общение с мэтром проходило в зале, который носит имя его отца – Хату Темирканова. Маэстро провел торжественную церемонию вручения студенческих билетов восьми абитуриентам, которые в этом году набрали наивысшие баллы по ЕГЭ. В концертной программе участвовали художественные коллективы университета и популярные артисты республики. Они показали свои лучшие номера.

Молодые люди, а также представители научной и творческой интеллигенции Кабардино-Балкарии задавали Юрию Темирканову вопросы и поблагодарили за теплую встречу.