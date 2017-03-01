Несмотря на дожди в республике продолжаются весенние полевые работы — 2017.03.31





Первыми к посевной традиционно приступают в степной зоне республики. На сегодня, по данным Минсельхоза республики, семена яровых культур заложены на площади боле шести тысяч гектаров. И хотя погода пока не балует погожими днями, в поле механизаторы Майского района технику вывели еще в начале марта. В этом году земледельцам было намного легче готовиться к весенне-полевым работам. Государство озаботилось оказанием поддержки уже с ранней весны. К тому же фермер или труженик сельхозкооператива может получить льготный кредит под пять процентов. В этом хозяйстве к сезону закладки основ будущего урожая подошли основательно. Одной только кукурузы на зерно предстоит засеять на площади 900 гектаров. Рядом — поле озимых — 500 га. Объем работ внушительный, но аграрии намерены завершить все в оптимальные сроки. Кипит деятельность и на овощеводческих плантациях. Полным ходом идет высадка ранних культур, в первую очередь — капусты. Несмотря на зону рискованного земледелия, Майский район — один из основных поставщиков свежей зелени, капусты и болгарского перца ранних сортов на внутренний и внешний рынки республики. И в этом году местные овощеводы надеются на хороший урожай.