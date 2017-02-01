Необоснованный отказ в участии в торгах и нарушение законодательства о контрактной системе – вот самые распространенные поводы для обращения предпринимателей к сотрудникам Антимонопольной службы — 16.02.2017





О результатах работы ведомства в 2016-м рассказал руководитель Управления Казбек Пшиншев. По его словам, в минувшем году в ведомство поступило около трёхсот обращений. Обоснованными специалисты признали только 56, и практически все они касаются госзакупок. Казбек Пшиншев также сообщил, часть решений службы были опротестованы в суде, однако девять решений и предписаний Управления признали действительными, еще 10 — на стадии рассмотрения.