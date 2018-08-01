«Неизвестный Кавказ» — так называется проект, который призван открыть путешественникам новые туристические возможности Кабардино-Балкарии. — 2018.08.17

Авторы идеи провели в Нальчике пресс-конференцию.

В организации проекта, который стартовал сегодня, принимают участие представители республиканской Федерации сверх_легкой авиации, Мин_курортов и одной из турфирм. В течение трех дней фотографы, блогеры и журналисты будут знакомиться с красотами Чегемского ущелья, для которых было придумано обобщающее брендовое название – «Флайчегем».

частники тура отправятся в полет на парапланах, прокатятся на зип-лайне (это перемещение по воздуху с помощью стального каната), побывают на водопадах. Затем их ожидает ночевка в Эль-Тюбю и знакомство с поэзией Кайсына Кулиева под звездным небом. Все события намерены освещать в режиме он-лайн в соц_сетях и на информационных ресурсах. Предполагается, что по итогам «Неизвестного Кавказа» будут составлены маршруты и туры на «Флайчегем» для российских и иностранных туристов.